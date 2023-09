Dominika Conc, una de las capitanas de la selección de fútbol femenino de Eslovenia, ha hablado con la 'BBC' en donde denuncia el "ambiente poco profesional" que existía en el equipo por parte del entrenador, Borut Jarc, y del resto del cuerpo técnico.

"El ambiente era muy poco profesional. Todo era muy inapropiado. Nos insultaban, realizaban comentarios sexistas y había trato homofóbico sobre nuestra vida personal", afirmó en la 'BBC'.

Y sigue: "Nada tenía que ver con el fútbol, y todo sucedió durante los últimos cinco años. Por miedo no decíamos nada".

"Muchas jugadoras necesitaron de ayuda. Tuvieron que acudir a psicólogos y a otros profesionales", continúa Conc.

"Nos tienen porque tienen que tenernos"

En ese sentido, habla de hechos concretos como cuando obligaron a las jugadoras a disputar un partido para clasificarse para la Euro 2022 cuando tenían COVID. Además, cuenta que sufrían un "trato degradante" por su peso.

"No había interés alguno. No querían escucharnos. Decían que no era asunto nuestro. En ese momento decidimos escribir todo y enviar una carta a la Federación. Nunca nos respondieron", cuenta.

Un escrito que enviaron para pedir la marcha del entrenador, que ha terminado dimitiendo después de desmentir absolutamente todo.

"Él no era el único que abusaba. La Federación nos tiene porque tiene que tenernos, esa es nuestra sensación. No es de extrañar que nadie venga a ver nuestros partidos", sentencia.