En el verano de 2009, David Villa estuvo muy cerca de fichar por el Real Madrid. Pero no lo hizo. En una entrevista con el youtuber Dj MaRiiO ha desvelado los motivos por los que no se cerró esta operación.

"Yo pertenecía al Valencia. Dije que saldría cuando ellos quisieron. No se dieron las circunstancias. Tiene que haber la voluntad de los dos clubes y el del jugador, ningún año de los dos que hubo negociaciones se acabó dando esta situación. Valencia y Real Madri negociaron dos años, pero no se dio", explicó el asturiano.

Máximo goleador de la historia de la selección española, Villa cree que Luis Enrique tiene muchos delanteros para elegir de cara a la Eurocopa que se disputará finalmente en 2021:"En esos torneos lo más importante son los tres meses antes. Tiene un bendito problema porque tendrá mucho dónde elegir".

Villa jugó en el Sporting de Gijón, en el Zaragoza, en el Valencia, en el Barcelona en el Atlético... y siempre ha sido bien recibido en todos los campos. "Nunca me ha gustado la polémica. He tenido varias dentro del campo pero nunca fuera. Me gusta que el fútbol quede dentro", asegura.

"Por otro lado, creo que me quieren porque en todos los clubes donde he estado he dado el máximo. Lo más importante siempre es dar el cien por cien", explica.

Por último, ha explicado cómo fue su aprendizaje con Pep Guardiola en el Barcelona, "sobre todo táctico". "Cuando llegué al Barcelona era un panorama diferente. Me movía a la izquierda, no era solo estar para finalizar, tenía que hacer otras cosas y me costó bastante. Guardiola y mis compañeros me ayudaron bastante a eso".