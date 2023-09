A Joao Félix, cedido en el FC Barcelona, le van mucho mejor las cosas a las órdenes de Xavi Hernández que de Diego Pablo Simeone. Y uno de sus excompañeros en el Atlético de Madrid, Saúl Ñíguez, le ha dejado un 'dardito' muy claro.

Dice el centrocampista que Joao "podría haber hecho las cosas mejor en el Atleti". Lo ha dicho en 'Movistar' en la previa del derbi de este domingo contra el Real Madrid.

"Es un gran jugador que ya has visto que luego ha tenido la mala suerte de no poder demostrarlo en este equipo. No te puedo decir otra cosa porque ya te digo, como jugador es muy bueno, muy muy bueno. Luego... Hay que querer, hay que adaptarse, hay que intentar hacer muchas cosas que a lo mejor si su cabeza no estaba en el mejor momento, pues no ha podido ser aquí", dice Saúl.

Y se extiende: "Le deseo todo lo mejor, que en el Barça le vaya todo muy bien. Ha empezado muy fuerte, creo que él también podría haber hecho las cosas mejor, no las ha hecho, y eso creo que en el club y en el equipo le ha pasado factura".

Su actual entrenador, Xavi, resalta su buena actitud: "Estamos encantados de tener a Joao, de cómo ha venido y de la actitud que tiene".

"Cómo entiende el trabajo. Es solidario con el grupo y tenemos la sensación de que está con la felicidad a tope", ha expresado el preparador del Barça, que ha adelantado su renovación: "Pronto anunciaremos".