El 12 de enero la FIFA dio a conocer la lista de nominados a los premios The Best 2022, con Karim Benzema, actual Balón de Oro, y Leo Messi, mejor jugador y ganador del reciente Mundial de Qatar, a la cabeza en la categoría principal masculina. Cada año, estos premios homenajean a los miembros más destacados del deporte rey, aunque también se reconoce, por ejemplo, a las aficiones, "que desempeñan un papel vital y activo". La también Balón de Oro Alexia Putellas repite en la lista de nominadas a mejor jugadora, junto a su compatriota Aitana Bonmatín.

Además de los premios a mejor jugador, jugadora, entrenador, entrenadora, portero y portera, la FIFA entrega el premio FIFA Puskás, que se concede más que a una figura a un gol concreto, anotado durante la temporada pasada. Este premio, como indica su nombre, se creó en honor al hispano-húngaro Ferenc Puskás, uno de los máximos goleadores de la historia. Entre los nominados al Puskás está uno de los goles de Mbappé en la final del Mundial y otro de los tantos de Richarlison ante Serbia, que lo convirtieron en una de las sensaciones del Mundial de Qatar.

Las votaciones a los premios The Best arrancaron el 12 de enero y se mantendrán abiertas hasta el 3 de febrero: para votar sólo tienes que iniciar sesión (o registrarte, si no lo estás) en la página web de la FIFA, seleccionar a tres nominados de cada categoría, teniendo en cuenta que el primero es tu primera elección. El voto del público contará un 25% del total, al que se sumarán otro 25% de los votos de capitales y capitanas de las selecciones nacionales, otro 25% de entrenadores y entrenadoras de selecciones y otros 25% de un jurado compuesto por periodistas. La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el lunes 27 de febrero.

Premio The Best 2022 (masculino)

Julián Álvarez

Jude Bellingham

Karim Benzema

Kevin de Bruyne

rling Haaland

Achraf Hakimi

Robert Lewandowki

Sadio Mané

Kylian Mbappé

Lionel Messi

Luka Modric

Neymar

Mohamed Salah

Vinicius Junior

Premio The Best 2022 (femenino)

Aitana Bonmatín

Debinha

Jesie Fleming

Ada Hegerberg

Sam Kerr

Beth Mead

Vivianne Miedema

Alex Morgan

Lena Oberdorf

Alexandra Popp

Alexia Putellas

Wendie Renard

Keira Walsh

Leah Williamson

Premio The Best 2022 a mejor portero

Alisson Becker

Yassine Bounou

Thibaut Courtois

Ederson

Emiliano Martínez

Premio The Best 2022 a mejor portera

Christiane Endler

Ann-Katrin Berger

Mary Earps

Merle Frohms

Alyssa Naeher

Sandra Paños García-Villamil

Premio The Best 2022 a mejor entrenador

Carlo Ancelotti

Didier Deschamps

Pep Guardiola

Walid Regragui

Lionel Scaloni

Premio The Best 2022 a mejor entrenadora

Sonia Bompastor

Emma Hayes

Bev Priestman

Pia Sundhage

Martina Voss-Tecklenburg

Sarina Wiegman

Premio FIFA Puskás

Mario Balotelli contra el Göztepe

Amandine Henri contra el FC Barcelona

Théo Hernández contra el Atalanta

Alou Kuol contra el Iraq sub-23

Kylian Mbappé contra Argentina

Francisco González Metilli contra el Rosario Central

Marcin Olksy contra el Stal Rzeszów

Salma Paralluelo contra el FC Barcelona

Dimitri Payet contra el PAOK Thessaloniki

Richarlison contra Serbia

Alessia Russo contra Suecia

Premio The Best 2022 a mejor afición