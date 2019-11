-"¿A qué estadio te gustaría llevar a la selección española?", pregunta Julio Suárez a Robert Moreno.

-"Es una cosa que no me toca a mí. Evidentemente, sabéis que soy catalán, no lo escondo. Y a mí me encantaría que pudiésemos jugar en Barcelona", contesta el seleccionador español en una respuesta donde se moja claramente sin temer la repercusión.

Y es que es algo normal. Lo que quizá es menos normal es que España solo ha diputado un partido oficial en su historia en el Camp Nou y este fue en 1969. Pero si lo que atendemos es al último partido no oficial, nos tenemos que remontar hasta 1987 con un amistoso ante Holanda. Unos datos que sorprenden, más teniendo en cuenta el protagonismo del FC Barcelona en el fútbol español y mundial.

Más cerca queda el último partido de la Selección en Barcelona. Fue el 18 de febrero de 2004 en el estadio olímpico Lluís Companys. Un amistoso ante Perú que a día de hoy sigue siendo la última vez que la Roja viajó a la Ciudad Condal.