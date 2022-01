Adama Traoré será presentado como nuevo jugador del Barça este lunes. El canterano vuelve a casa tras su paso por el Wolverhampton inglés.

Según ha informado Josep Soldado, periodista de 'Jugones', se le espera ya este viernes en Barcelona. Llega en condición de cedido y esta operación ni condicionaría la posible llegada de Morata ni la renovación o no de Dembélé.

Precisamente Traoré, en una entrevista en 'Jugones' en 2019, no cerró la puerta a jugar en el Real Madrid: "Si no tengo la opción del Barça y me tengo que ir al Real Madrid... no cierro ninguna puerta".

Apuntó entonces que con el Barça hubo un "malentendido". Ahora, con su regreso al Camp Nou, parece que las diferencias han quedado atrás.