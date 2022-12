La selección española no está en los cuartos de final del Mundial de Qatar. Una decepción no estar entre los ocho mejores. Y más decepción al ser eliminada por Marruecos, que no es uno de los equipos grandes del fútbol. Esa eliminación ha provocado la salida de Luis Enrique y la llegada de Luis de la Fuente.

Los cuartos echan a andar este viernes con estas ocho selecciones: Países Bajos, Argentina, Croacia, Brasil, Inglaterra, Francia, Marruecos y Portugal.

Los cuatro partidos se disputarán entre el viernes y el sábado. Por lo tanto, el sábado, sobre las 22 horas (hora española) ya conoceremos los cuatro semifinalistas de esta cita mundialista de Qatar.

Los cuartos arrancan el viernes a partir de las 16 horas. En ese momento jugará la Croacia de Luka Modric ante una Brasil muy favorita que se gustó en octavos de final. Vinicius Jr y Neymar están completando auténticos partidos.

Le seguirá el Países Bajos contra Argentina. Todos los focos puestos en Leo Messi, salvador de su selección. Un duelo igualado en el que no hay favorita.

El sábado, de nuevo a las 16 horas, arrancará el juego. Se enfrentarán Marruecos, verdugo de España y una Portugal en la que las polémicas en torno a Cristiano Ronaldo no cesan. Los lusos, muy favoritos.

La ronda de cuartos la cerrará el gran duelo, el que podría ser ya la gran final. La actual campeona del mundo, Francia, contra una Inglaterra con mucho potencial. Kylian Mbappé está haciendo un gran campeonato y será el líder francés.

Esos son los cuatro partidos de cuartos. Lamentablemente sin la selección española. El Mundial entra en su tramo decisivo este viernes. Todos los partidos se podrán seguir en televisión a través de 'Gol Mundial'.