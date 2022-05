El fútbol inglés se ha revolucionado después del enfrentamiento entre dos de sus leyendas. Rio Ferdinand y John Terry, que compartieron vestuario en la selección de Inglaterra durante varios años, han protagonizado un cruce de acusaciones a través de sus cuentas oficiales de redes sociales.

El origen del conflicto está en unas palabras de Ferdinand acerca de su opinión personal sobre quiénes son los mejores defensas centrales de toda la historia en la Premier League. El exfutbolista del Manchester United hizo su 'top 5' en el medio 'BT Sport', una clasificación que no gustó nada a Terry.

Virgil van Dijk ocupó la primera posición de la tabla, seguido del propio Ferdinand. Colocó a su compañero en la zaga de los 'red devils' durante muchas temporadas, Nemanja Vidic, como tercero. Jaap Stam cuarto y el antiguo capitán del Chelsea entró por los pelos, en el quinto puesto.

Terry no se quedó de brazos cruzados y rápidamente reaccionó a estas palabras. El exfutbolista inglés publicó una historia en su cuenta oficial de Instagram incluyendo varios recortes de diversos medios de comunicación con sus estadísticas y datos durante toda su carrera profesional.

Es cierto que en la gran parte de ellos se consideraba a Terry como uno de los mejores defensas centrales de todos los tiempos en el mundo del fútbol, por lo que aprovechó la ocasión para reivindicarse. "Las opiniones son buenas pero las estadísticas no mienten...", escribió junto a las fotografías.

Ferdinand no dudó a la hora de responder a través de su cuenta oficial de Twitter: "Terry, en el momento en que uno tiene que enseñar sus propios récords y estadísticas, es realmente el momento de empezar a hablar del frágil ego. Tuviste suerte de haberte puesto en el top 5 después del caso de racismo con mi hermano, así que agradece que lo hayas logrado".

El hecho racista al que hace alusión el inglés se remonta al pasado año 2012, cuando Terry fue absuelto por un juez de dicha acusación después de llamar "jodido negro de mierda" a su hermano, Anton Ferdinand. El juez concluyó que los numerosos testimonios presentados certifican que Terry no es en sí mismo racista, y que "es muy improbable" que abusara de Ferdinand.

Y finalmente Terry volvió a entrar al trapo: "Un ego frágil es ponerte a ti mismo en el número uno, gracias por ponerme en tu top 5". Un enfrentamiento entre dos rivales durante muchas temporadas en la Premier League, pero también compañeros en la selección inglesa, del que todo el mundo habla en estos momentos en Inglaterra.

A fragile Ego is putting yourself at Number 1 @rioferdy5

Thanks for putting me in your top 5 🏆👍🏻