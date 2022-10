Cristiano Ronaldo está viviendo una pesadilla en el Manchester United. El astro portugués trató de buscar una salida en verano, pero finalmente no pudo irse y no está teniendo protagonismo con Erik Ten Hag a los mandos del equipo inglés. El pasado domingo en el derbi de Manchester, el City le metió seis goles al United, y Cristiano no jugó ni un minuto.

Tras finalizar el encuentro, el entrenador holandés dijo en rueda de prensa que no sacó al portugués por respeto a su trayectoria. El trato a Cristiano no ha pasado desapercibido y una de las leyendas del equipo inglés, Roy Keane, ha hablado claro sobre la situación del '7' en 'Sky Sports': "El Manchester United debería haber dejado que Cristiano Ronaldo dejara el club en el verano. Le está faltando el respeto".

"Si miras su récord de goles, tiene tantas posibilidades como cualquier otro jugador de poner el balón en el fondo de la red. Es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos y si está sentado semana tras semana en el banquillo del Manchester United no es bueno", continúa.

Keane habla de lo que puede afectar esto a Cristiano a la larga: "Sabemos que no usará a Ronaldo y este asunto solo se pondrá más feo. Ahora está motivado con el Mundial 2022, pero si se queda semana tras semana en el banquillo, no va a ser bueno".

Por último, señala que debieron dejarle salir en verano: "Deberían haberlo dejado ir cuando llegó la oportunidad. Tenía opciones, lo sé con certeza, y aferrarse a él para que se siente en el banquillo creo que es ridículo para un jugador de su estatura".