Cristiano Ronaldo: "No tenía dudas aunque se hicieron campañas contra mí"

RECADO A LOS CRÍTICOS TRAS GANAR EL PREMIO 'THE BEST'

El delantero del Real Madrid lanzó un dardo a todos los que dudan de su rendimiento tras ganar el Premio 'The Best' como mejor jugador del 2016. "No tenía dudas. Algunos hicieron campaña contra mí tanto en el fútbol como fuera. Pero cuando lo mereces la gente lo reconoce y estaba confiado", explicó Cristiano Ronaldo.