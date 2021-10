No es luz todo lo que rodea a Cristiano Ronaldo en su regreso al Manchester United. A pesar de la tremenda aportación del portugués en su 'segunda vez' en Old Trafford, hay quien le tiene en el punto de mira por un motivo o por otro... y el portugués ha respondido con dureza en una entrevista en 'Sky Sports'.

"Duermo bien por la noche y me voy a la cama con la conciencia tranquila. Que sigan... porque les cerraré la boca", dijo.

Y es que a Cristiano le da lo mismo: "Tengo 36 años y he ganado todo. ¿Me voy a preocupar de que la gente diga cosas malas de mí?"

Todo por su aportación en defensa: "Sé cuándo el equipo lo necesita, pero mi papel aquí es ganar y marcar goles".

"La crítica es parte de este negocio y no me preocupa. Y lo veo bien. Si me critican es porque conocen mi potencial. Si estás en el colegio y eres el mejor estudiante cuando le preguntes al peor si le gusta el mejor... te dirá que no", afirma.

Ronaldo habla sobre lo que pasó ante el Everton: "Para mí empatar en casa contra ellos es como una derrota. Así es como me motivo y así gano cosas".

"Sé que todos los ojos estarán sobre mí por lo que soy, por lo que logro y por lo que gano. Todo el mundo me conoce, y mis reacciones son lo que siento en ese momento y siempre he sido así. No voy a cambiar ahora", afirma.

Cristiano sabe que todo eso va a seguir siendo como es: "Siempre encontrarán las cosas malas pero eso no es un problema".

