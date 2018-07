Cristiano Ronaldo: "Con 20 años hacía cosas que ya no puedo hacer"

Cristiano Ronaldo concedió una entrevista en 'GQ Italia' en la que cuenta los secretos de sus rutinas y el camino que le ha llevado hasta donde está.

El portugués asegura que "hay ciertas cosas que no puede hacer" como cuando tenía 20 años, reconociendo que tiene que "estar al 100%". "Es un asunto muy serio, para mantener este nivel es necesario hacer sacrificios", afirma.

Momentos "memorables" en su carrera

Además, cree haber tenido "dos años muy buenos" con el Real Madrid y con Portugal. "Siento que puedo mantenerme al más alto nivel algunos años", asegura Cristiano. Por último, anima a las personas a "seguir sus sueños".

"Creo que he tenido actuaciones memorables en mi carrera y no recuerdo ninguna en particular, me enfoco más en el presente que en el pasado", confiesa.