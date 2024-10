Después del derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid en el que el partido fue detenido por lanzamiento de objetos contra Thibaut Courtois, Simeone acusó al portero belga de provocar a la grada situada en el fondo sur del estadio rojiblanco.

Y Courtois ha respondido este lunes en la rueda de prensa previa al partido de Champions contra el Borussia Dortmund: "Respeto su opinión pero no la comparto. Tenemos ideas diferentes de lo que es una provocación. Los organismos que tienen que decidir ya han decidido y no voy a comentar más sobre eso".

"Lo importante es que no puede haber violencia. En Bélgica he vivido muchas situaciones así. Los que animan a su equipo y crean un poco de rivalidad no tengo ningún problema, eso me gusta, me da más adrenalina y más ganas. Pero todo desde el respeto a los que están jugando y que no pueda haber violencia...", dice el portero del Real Madrid.

"A veces hay un poco de juego entre un jugador y una afición, eso es normal. No tengo problema en que me canten. Si no hay violencia, no veo problema. Hay que eliminar a esos que quieren hacer daño", explica el belga.