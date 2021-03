La charla que han mantenido Josep Pedrerol e Ibai Llanos en el canal de Twitch del 'streamer' ha tenido de todo; desde comentar el futuro de estrellas como Erling Haaland, Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo o Leo Messi, a hablar de cómo gestionar la fama y las emociones.

Al final de la conversación en directo, Ibai le ha pedido al presentador de 'Jugones' y 'El Chiringuito' que le dijese qué opinaba sobre él, a lo que Pedrerol ha respondido con una serie de consejos y halagos.

"Yo creo que tienes que saber que todo esto es temporal, no te creas mucho los piropos, tampoco hagas mucho caso a las críticas", ha iniciado Josep.

"Te aconsejo que salgas de casa y no tengas miedo a enfrentarte con la sociedad o la realidad. La felicidad no es cuántos espectadores tiene viéndote ahora mismo, la felicidad es la ilusión de hacer algo nuevo todos los días", ha añadido Pedrerol ante la mirada atenta de Ibai.

Seguidamente, el periodista se ha planteado la cuestión de "¿qué es el éxito?": "El éxito es ser feliz con lo que uno hace y que el éxito no te impida vivir", ha señalado Josep.

A modo de conclusión, el presentador ha alabado la profesionalidad de Ibai, consciente del papel que tiene el 'streamer' de cara a la sociedad: "Solo tú sabes lo que estás viviendo y lo que pasa por tu cabeza, y manejar eso no es fácil. No te expongas mucho, no te quemes. Por lo que sé de ti, eres un tipo insaciable, siempre buscando nuevas ideas".