Dijo Xavi Hernández que había sido uno de los peores partidos desde que llegara al banquillo. El FC Barcelona cayó en la Champions League contra el Shakhtar y ya no manda en su grupo. Y Josep Pedrerol tiene un mensaje para el entrenador.

"Olvídate de la filosofia, olvídate del ADN, olvídate de la excelencia. Que tú ya no juegas. Ya no estás en el campo. No está Iniesta, ni Messi...", le pide el presentador de 'Jugones' en su editorial.

Le pide que sea él mismo y que se olvide de otros estilos y otros entrenadores: "Tienes buenos jugadores, sí. Intenta encontrar un estilo, el que sea. Guardiola es Guardiola. Y Xavi es Xavi. Vivir del pasado es renunciar al futuro. Sé tú, Xavi. Sé tú... y punto".