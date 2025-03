Conmoción por la pérdida de Carles Miñarro: el fútbol español se vuelca con mensajes de apoyo: "Aún no lo..."

Este pasado sábado cerca de las nueve de la noche, el Fútbol Club Barcelona comunicaba la defunción de Carles Miñarro, médico del primer equipo, a través de un escrito: "El FC Barcelona lamenta comunicar la triste noticia de la defunción del doctor del primer equipo, Carles Miñarro Garcia, esta misma tarde. Por ese motivo, el partido entre el FC Barcelona y el CA Osasuna queda aplazado hasta nueva fecha. Descanse en paz".

El fallecimiento repentino de Miñarro provocó el aplazamiento del partido Barça-Osasuna, que debería haberse disputado el pasado sábado a las 21:00h pero que por motivos obvios terminó suspendiéndose. El doctor Miñarro tan solo tenía 40 años y, con la llegada de Hansi Flick, se había hecho un hueco en el staff médico del Barça esta temporada.

La muerte de Miñarro ha conmocionado al fútbol español. Futbolistas y clubes han querido dar el pésame a la familia y mandar mensajes de apoyo por lo sucedido. Los primeros en reaccionar fueron los jugadores del Barça. Pedri publicaba en sus redes: "Aún no me lo creo, fuerte abrazo para la familia y los amigos de Carles".

Ronald Araújo también quiso mostrar su apoyo: "De no creerlo. Descanse en paz Doc. Dios fortalezca sus corazones en este duro momento". El mensaje de Gavi fue uno de los más emotivos: "D.E.P Doqui. Siempre en nuestros corazones, te echaremos mucho de menos". Lamine Yamal mandó su apoyo con un corazón blanco y Raphinha escribió: "Descansa en paz, Doctor".

El mensaje de Dani Olmo fue uno de los más sentidos: "Difícil de creer y aceptar todo lo que ha pasado. Carles, muchas gracias por todo lo que me has ayudado, no solo este años, sino a lo largo de mi carrera. Se te echará mucho de menos, y tu persona será siempre recordada en nuestros corazones, y en el de mi familia. D.E.P Doc".

Osasuna comunicó su pésame nada más se conoció la noticia: "El Club Atlético Osasuna desea trasladar su más sentido pésame a los familiares del doctor Carles Miñarro Garcia y quiere enviar un fuerte abrazo en estos duros momentos a todo el staff del F. C. Barcelona, así como a sus aficionados. Descanse en paz".

El Real Madrid también quiso dedicar un mensaje de apoyo a los familiares y amigos del doctor Miñarro: "El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento del doctor del F. C. Barcelona, Carles Miñarro García. El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a todos sus familiares, a sus compañeros, al F. C. Barcelona y a todos sus seres queridos. Descanse en paz".

Uno de los mensajes más llamativos fue el de Kylian Mbappé. El ariete francés publicó en sus redes: "Descansa en paz, Carles".

Muchos clubes de Primera División también mandaron mensajes cargados de sentimiento y apoyo a los familiares y amigos de Miñarro. Rayo Vallecano, Mallorca, Valencia o Valladolid, entre otros, se volcaron con la pérdida del doctor Carles Miñarro.