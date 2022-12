El régimen de Irán ha condenado a muerte a Amir Nasr-Azadani, exfutbolista de 26 años que ha jugado en algunos de los mejores equipos de la liga iraní. El país asiático ha tomado esta decisión por que él "ha traicionado a la patria" tras participar en las protestas contra el país.

En concreto, ha defendido los derechos de las mujeres y la libertades básicas en su país. Desde la muerte el pasado septiembre de Mahsa Amani por no tener bien puesto el hiyab, las protestas no han dejado de sucederse en el país y hasta el momento, hay más de 15.000 detenidos y 400 muertos.

por los informes de que el futbolista profesional Amir Nasr-Azadani se enfrenta a la ejecución en Irán después de hacer campaña por los derechos de las mujeres y las libertades básicas en su país. Nos solidarizamos con Amir yo", ha dicho en redes el organismo.

FIFPRO is shocked and sickened by reports that professional footballer Amir Nasr-Azadani faces execution in Iran after campaigning for women’s rights and basic freedom in his country.

