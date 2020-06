A falta de fútbol que ver, las estrellas de este deporte han tratado de entretener a sus seguidores con diferentes iniciativas a través de sus redes sociales. Retos, directos y confesiones... El último ha sido Iker Casillas.

A través de su cuenta de Twitter ha contestado a las preguntas de los aficionados y ha confesado algunos de sus secretos: ¿Qué le dijo a Sergio Ramos en la Décima? ¿Le gustaría ser entrenador? ¿Cuál ha sido su mejor año como portero?

La Décima: "Para mí fue un alivio. Me sentía feliz por la gente. Supongo que al sufrir tanto por conseguirla tuvo un sabor espacial. Fueron años de sequía en Europa y al fin pudimos volver a reeditar un éxito tan importante". Una vez que Sergio Ramos anotara el gol del empate en el minuto 93, Casillas le dijo al oído que era el "p*** amo".

El mejor año de su carrera: "Curiosamente, una de mis mejores temporadas fue la que menos partidos jugué. La 2013-14. En general y a pesar de mi error en la final de Champions, creo que los 24 partidos que jugué me sentí bien. Y eso, repito, que jugué menos de lo que venía haciéndolo".

¿Ser entrenador?: "Posiblemente es una cosa que intente realizar. Es cierto que no me veo en un banquillo pero nunca se sabe. He tenido muchos compañeros que decían no verse de entrenador y están ahí. E incluso que no se veían de comentaristas deportivos y luego ejercieron como tal".

El debut con la selección española: "Muchos recuerdos. El llegar al estadio, las cámaras pendientes de mí... Fueron horas muy bonitas. El momento de un sueño se cumplía. Había sido un año muy bueno y Camacho apostó por mi para ir a la Eurocopa de 2000".

¿Qué español ha merecido el Balón de Oro?: "Raúl, Sergio Ramos, Iniesta, Xavi...".

Los tres mejores futbolistas del Real Madrid: "No sé decir los tres, pero sí dos: Don Alfredo Di Stedano y Cristiano Ronaldo".

Champions favorita: "La final del 2000, por supuesto. Fue mi primer título de Champions". El Real Madrid derrotó al Valencia por un contundente 3-0 en aquella final de Copa de Europa.

¿Otras ligas?: "Me hubiera gustado jugar en Inglaterra. Aunque hace 20 años la liga italiana era dura también".

El gimnasio: "No me sentía cómodo. Trabajaba mi tren inferior. Siempre he confiado en mis piernas. Si las estimulabas con rapidez sabría que me responderían".

¿Un directo con Piqué?: "No quiere. Si conseguís convencerle, lo hago. Está muy ocupado con el tenis".