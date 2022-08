El exjugador del Barça Hristo Stoichkov ha recordado la relación que mantenía con Diego Armando Maradona cuando ambos jugaban al fútbol en activo. Aunque el delantero búlgaro tan solo tiene buenas palabras para 'El Pelusa', ha confesado que se arrepiente de ciertas cosas y que a día de hoy sigue pensando en él.

"Tenía todos sus teléfonos, y la última vez que hablé con él fue el 2 ó 3 de febrero de 2016. El 8 de febrero me llamó para felicitarme por mi cumpleaños... y desde entonces nunca más pudimos hablar porque siempre estaba dormido, descansando, jugando, paseando... Esa fue la última vez que escuché la voz de Diego", explica Stoichkov en 'ESPN'.

"Conocí a Maradona en el año 90 y nunca nos enfadamos. Y yo le podía hablar muy duro... ¡y le hablaba duro! A veces yo fallaba y Diego también lo hablaba, porque Diego sabe que los futbolistas tienen que hablar claro", comenta el búlgaro.

Sin embargo, Stoichkov hace esta dura confesión sobre el argentino: "Me siento culpable por no separarlo de los buitres. Siempre digo que son buitres... Culpable de no insistir tanto yo, por la amistad que yo tenía. A veces me siento en casa y pienso '¿no podías hacer algo?'. Me siento un poco culpable. Me daba rabia ver a esos que estaban con traje y corbata"

"Maradona nunca se distanció de sus amigos. Lo he visto sufrir tanto, que en paz descanse", concluye el ex del Barça.