Kylian Mbappé. El nombre del jugador que está destinado a ser uno de los que domine el mundo fútbol de forma clara en los próximos años. El francés, ex del Mónaco y actual jugador del PSG, le hizo una confesión al presidente monegasco con la que el Real Madrid se puede permitir el lujo de soñar.

"Mbappé me dijo: 'Siento que es demasiado temprano. El Real Madrid me esperará, es mi sensación. Solo jugué un año en Francia, y soy parisino. No quiero dejar así mi país, quiero convertirme en un gran jugador aquí", comenta Vadim Vasyliev, presidente del Mónaco, en 'Telefoot'.

Lo cierto es que sin duda se ha convertido en un gran jugador tanto en su país como a nivel internacional, siendo a su corta edad campeón del mundo con Francia y uno de los puntales en ataque de los de Deschamps. Con el PSG, él es el líder indiscutible del equipo por encima de un Neymar que llegó a París completamente consagrado.

Todo eso le puede llevar al Real Madrid, y es que Vasyliev está convencido de ello: "Llamarán a tu puerta, y todo el Santiago Bernabéu te aplaudiría al llegar".

De momento, Mbappé está en el Parque de los Príncipes, en la que es su tercera temporada con el PSG tras deslumbrar en apenas meses con el Mónaco. El galo se enfrentará al Real Madrid en el Santiago Bernabéu en el partido de Champions que ambos jugarán el 26 de noviembre.

