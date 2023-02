Mino Raiola falleció el 30 de abril de 2022 y su socia en la agencia de representación, la abogada brasileña Rafaela Pimienta, se hizo cargo del negocio. Y uno de los encargos es cuidar de uno de sus representantes, Erling Haaland.

El noruego llegó al Manchester City este verano procedente del Borussia Dortmund y está triunfando en la Premier League, competición en la que es el máximo goleador. Eso sí, pese a elegir al club inglés, en su contrato se guardó una cláusula para salir.

Como ya adelantó Fernando Sanz en octubre en 'El Chringuito', la cláusula de Haaland será más asequible en 2024, año en el que su precio de salida será de 200 millones de euros. Y su representante ha dejado caer que así es, abriendo la puerta a clubes como el Real Madrid.

En una entrevista con el diario 'As', pese a no confirmarlo, Rafaela Pimienta dejó entrever que así es: "Una de mis prioridades como agente es ofrecer al jugador aquello que yo llamo 'llave de la puerta'. ¿Y si mañana no soportas más estar ahí porque no te gusta, no te pagan bien o porque tu mujer quiere vivir en París? Pues te vas".

"He hecho todos los contratos de esta agencia en los últimos 25 años. Todos. No hubo una sola vez que un jugador dijera 'quiero irme' y que no pudiera hacerlo", agregó dejando sin confirmar la existencia de la cláusula.

Su precio de salida en 2024 será de 200 millones de euros, aunque para Pimienta su valor es mayor: "Haaland vale 1.000 millones. Puede que nadie vaya a pagar eso, pero es el potencial que tiene. Con él llegan aficionados, goles, resultados... Su valor es un agregado de muchas cosas".

"Yo sé que nadie va a pagar 700 millones por un jugador, pero tengo muy claro que el valor que agrega Erling cuando llega a un club es inmenso, de 1.000 millones al menos", concluyó.