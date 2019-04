Cerezo: "No hay ninguna posibilidad de que ni el Madrid ni ningún equipo fichen a Griezmann"

OBJETIVOS COLCHONEROS DE ESTE AÑO: Durante la entrevista con José Ramón de la Morena, Enrique Cerezo asegura que "vamos a intentar hacer una temporada mejor que la anterior" y se muestra esperanzado en poder levantar algún título, aunque tiene muy claro que "la liga es una competición muy larga, en la Champions League influye la suerte y la Copa es un título que todo el mundo quiere y pelearemos por ella".

CAMACHO SOBRE EL ATLÉTICO: el exseleccionador español muestra en Onda Cero su gusto por la plantilla rojiblanca, que a su juicio posee "una gran profesionalidad", como demuestran algunos jugadores como Godín. Además, descarta cualquier posibilidad de entrenar al Atlético de Madrid en el futuro y además cree que "Enrique nunca me lo va a pedir, entre otras cosas porque él sabe que en mí sólo tiene un amigo para lo que necesite".

¿PUEDE FICHAR EL REAL MADRID A GRIEZMANN?: Preguntado por la posible salida de Griezmann al Atlético de Madrid al eterno rival, Cerezo responde contundentemente diciendo que "no existe ninguna posibilidad de ni el Madrid ni ningún equipo fiche a Antoine Griezmann porque el jugador no se quiere ir del equipo".

¿CÓMO SERÁ EL NUEVO ESTADIO COLCHONERO?: el presidente rojiblanco cuenta a De la Morena que desde el club están "trabajando duro" con el nuevo estadio. Reconoce que "estoy muy ilusionado con el nuevo campo" y augura "una inauguración muy bonita que será muy importante para el Atlético de Madrid".

¿POR QUÉ SE MARCHÓ CEREZO DEL PALCO DE SAN SIRO?: En su intervención en Onda Cero, Enrique Cerezo explica las razones por las que abandonó el palco de San Siro en la final del pasado 28 de mayo.Comenta que "me dijeron que la entrega de Copa iba a ser abajo y a lo mejor por un mensaje divino me marché". De todos modos, lamenta que su equipo "no pudiera decidir el partido en los 120 minutos de encuentro y tuviese que ir a los penaltis".

CAMACHO SOBRE EL REAL MADRID ACTUAL: José Antonio Camacho deja claro en El Transistor que "mi etapa como entrenador en el Real Madrid ya ha pasado", pero eso sí, se define como "madridista" y se muestra "disponible para el club en todo lo que se necesite". Además, de cara a coger algún banquillo, sostiene que "prefiero uno del extranjero que de España".

¿DEBIÓ RENOVAR EL MADRID A CRISTIANO?: Camacho considera que para saber si es correcto renovar o no por tantas temporadas a Cristiano Ronaldo "hay que estar dentro para saber valorarlo". De todos modos, cree que el atacante portugués "es un grandísimo futbolista que se cuida como nadie y puede estar perfectamente a los 36 años, aunque también debe tener en cuenta que la grada del Santiago Bernabéu es muy exigente".