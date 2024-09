Dani Carvajal ha comparecido en la tarde de este miércoles en rueda de prensa junto a Luis de la Fuente durante la previa del encuentro de Fase de Grupos de la Nations League ante Serbia.

Entre otras cuestiones, al lateral del Real Madrid le han preguntado por las palabras de Vinicius sobre el racismo en España y su opinión sobre que el país pueda perder el Mundial de 2030 si la situación no mejora.

En primer lugar, Carvajal ha querido mostrar su apoyo a su compañero: "Nosotros vamos totalmente en contra de cualquier situación de racismo en los estadios. Sé lo que sufre Vini y le apoyamos tanto internamente como públicamente".

"Creo que LaLiga está mejorando y se están elaborando unos protocolos para que los energúmenos no puedan volver a eventos deportivos", ha añadido.

Seguidamente, el capitán del Real Madrid ha querido resaltar que "España no es un país racista" y que no encuentra razón por la que no pueda albergar el Mundial de 2030.

"Pero, más allá de esas personas, no considero que España no merezca celebrar un Mundial. No hay que poner en duda que España no es un país racista. Yo, desde pequeño, me he criado con muchísimas nacionalidades en mi barrio, en Leganés. España no es un país racista", ha zanjado al respecto Carvajal.