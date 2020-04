El fútbol está completamente parado y ya son varios los clubes que han anunciado un ERTE o una rebaja salarial de sus jugadores ante la situación que se vive por el coronavirus. Carlos Tévez, jugador de Boca Juniors, ha dado un paso más en el camino de los futbolistas para ayudar en la pandemia.

Porque para el argentino lo de cobrar menos, o directamente no cobrar, no debe ser ni mucho menos un problema para un jugador: "Podemos vivir seis meses, o un año incluso sin ganar dinero. No tenemos la desesperación de la gente que viven al día y que salen a su casa a las 06:00 para volver a las 19:00 y dar de comer a su familia".

"Tenemos que ayudar en los comedores. Es fácil para nosotros hablar desde casa, sabemos que tenemos comida para nuestros hijos. Sin embargo, hay gente desesperada que no se puede mover, que si sale de casa la pueden detener", afirma el Apache.

Así sigue en palabras que recoge el diario 'Olé' de Argentina: "Debemos apoyar en lo que podamos a la gente del barrio, aunque el Gobierno está haciendo las cosas bien para esa gente. Los clubes deben involucrarse, en vez de mandarnos a entrenar que nos exijan hacer cosas por la gente".

"Uno puede hacer vídeos desde casa, pero el gran ejemplo es salir y ayudar. Nos debemos preocupar por los que no están bien. Como sociedad, todos. Es un virus de mierda y todos tenemos que ayudar", dice Tévez.