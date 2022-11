Después de amenazar a Leo Messi por, según él, "patear" la camiseta de la selección de México en el vestuario durante el Mundial de Qatar, Canelo Álvarez ha pedido disculpas a través de las redes sociales tanto al jugador como a Argentina.

Este ha sido su mensaje: "Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina".

"Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí. Les deseo mucho éxito a ambas selecciones en sus partidos de hoy y aquí seguiremos apoyando a México hasta el final", ha escrito el boxeador.

El mexicano sale así al paso de las críticas que estaba recibiendo por sus amenazas a Messi. Cesc Fábregas y Kun Agüero han sido algunos de los futbolistas y exfutbolistas de los que han querido dar un toque a Canelo.

"Ni conoces a la persona, ni entiendes el cómo funciona un vestuario o lo que pasa después de un partido", escribió Cesc.

El 'Kun', por su parte, le pidió que "no buscara problemas" ya que "no sabía de fútbol": "Señor Canelo, no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de fútbol y qué pasa en un vestuario. Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da".