Buffon: "Me gusta que mi hijo esté enamorado de la MSN, entiendo que tiene buen gusto"

El portero de la Juventus de Turín Gianluigi Buffon ha asegurado en la previa del partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones que el tridente de su rival, el FC Barcelona, formado por Leo Messi, Luis Suárez y Neymar, tiene una "fuerza devastadora", y ha destacado su "altruismo", siendo uno de los peligros para una Juventus que no piensa en la final perdida en Berlín frente a los blaugranas, sino en superarles ahora.

"En ataque con Messi, Suárez y Neymar tienen una fuerza devastadora y cualquier entrenador querría tener un tridente así. Lo bonito es que estos años se ha visto que los tres son altruistas, con una actitud de respeto mutuo, y es una gozada verles jugar, a menudo asisten al compañero. Y te hace verlo más difícil, porque juegas contra un tridente muy bien construido que quiere lo mejor para el equipo", aseguró sobre el tridente del Barça.

Elogios constantes a la MSN

Sobre el buen papel que ha podido hacer en sus duelos con Messi, le ha restado importancia. "Tuve la suerte de jugar contra él muy pocas veces, y tuve otra gran suerte de tener una defensa que le ha puesto las cosas muy difíciles. Pero cuando juegas contra determinados jugadores algo puede depender de ti, pero depende mucho de Messi", avisó.

Además, desveló que su hijo es fan de los tres delanteros blaugranas. "Me gusta que mi hijo sea un enamorado de Messi, Neymar y Suárez. Me hace entender que él tiene buen gusto", reconoció un Buffon que no ha visto de nuevo la final de Berlín 2015. "Tengo recuerdos bastante nítidos de aquella noche, recuerdos que me hacen ser moderadamente optimista. En aquella ocasión nos enfrentamos a un equipo mucho más fuerte que nosotros", apuntó.

"Sobre el papel son superiores"

"Ahora nos medimos al mismo club; sobre el papel es superior a nosotros, pero hemos tenido dos años más de experiencia y un recorrido que nos ha dado autoestima para afrontar este partido con el espíritu justo y sin ser una víctima propicia. Nosotros estamos donde nuestra historia nos tenía que llevar, haciendo progresos paso a paso y adquiriendo una conciencia de equipo que nos hace mejor para abordar ciertos encuentros. Nos vamos a enfrentar al rival más fuerte que podríamos encontrar, pero la 'Champions' es muy bonita y será bonito medirnos a ellos", se sinceró el veterano portero y capitán.

Por último, Buffon aseguró que a su edad el Barça ha sido capaz de enseñarle algo nuevo con lo que transmitió en la remontada histórica ante el PSG. "Superar el 4-0, con el grosor del adversario, en unos octavos de 'Champions'... Todo eran componentes que hacían presagiar que el Barça no podría remontar, por mucho que tenga devoción hacia el Barça y sus jugadores. Pensaba que el PSG podría marcar, y que el Barça seis no los haría, y pasó. Es enorme lo que nos enseñó el Barça aquella noche; todo es posible", se sinceró.