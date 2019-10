Cristiano Ronaldo no solo ha triunfado en su vida profesional, sino también en la personal. El luso, campeón de prácticamente todo tanto a nivel individual como colectivo, ha encontrado la paz familiar que muchos buscan pero que no logran encontrar.

El portugués ha querido compartir una hermosa instantánea en sus redes sociales, en la que aparece acompañado por sus cuatro hijos y su mujer Georgina. "La mejor manera de empezar el fin de semana", afirma Cristiano en su publicación.

[[LINK:EXTERNO|||https://www.instagram.com/p/B3POaSTAKDK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading|||

Ver esta publicación en Instagram

[[LINK:EXTERNO|||https://www.instagram.com/p/B3POaSTAKDK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading|||Best way to start my weekend ❤️🙏]]