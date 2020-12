¿Puede convertirse Mohamed Salah en el bombazo del próximo mercado? El jugador egipcio del Liverpool no estaría contento en el equipo dirigido por Jürgen Klopp y podría buscar una salida el próximo verano.

Su excompañero y amigo Mohamed Aboutrika ha afirmado que "no es feliz en Liverpool". "Sé que Salah no está feliz en Liverpool, me dijo las razones, pero es un secreto y no voy a hablar de ello en público", comentó en una entrevista a BeIn.

"Llamé a Salah para hablar de su situación en el Liverpool y está decepcionado, pero eso no afectará a sus actuaciones sobre el terreno de juego", señaló sobre el egipcio, titular siempre en el conjunto red junto a Sadio Mané y Firminho, una delantera temible.

"En mi opinión, el Liverpool está considerando venderle por razones económicas. No tengo ninguna influencia en las decisiones que tome Salah, él es mi amigo, mi hermano, y es lo suficientemente inteligente para saber qué es lo mejor para él", continúa.

Asimismo, Aboutrika afirma que Salah no es candidato al Balón de Oro "porque no juega en el Real Madrid o en el Barcelona". El egipcio tampoco ha estado presente en el podio de esta temporada del premio The Best.

Sus números asustan. Esta temporada, de hecho, cabalga pichichi en la Premier League con 13 tantos. A sus 28 años podría salir al mercado y seguro que los grandes de Europa estarán atentos. ¿Cuál podría ser el destino de Salah?