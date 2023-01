Un derbi entre Real Madrid y Atlético de Madrid nunca defrauda. Prórroga y aparición de Karim Benzema en el tramo final para clasificar a los blancos a las semifinales de la Copa del Rey. También de Vinicius Jr. El Atleti pagó quedarse con uno menos tras la expulsión de Savic por doble amarilla.

El Atleti se adelantó en el Bernabéu. No necesitó dominar ni llegar con asiduidad. A la primera clara, para dentro. Triangularon Koke, Nahuel Molina y Morata, el autor del gol. El delantero sólo tuvo que empujarla en el segundo palo ante la mirada de los defensas blancos.

El Madrid no encontraba la fluidez. Sólo Vinicius movía el ataque. Mendy cayó lesionado y Ancelotti se vio obligado a cambiar piezas: entró Ceballos y Camavinga pasó a la defensa a falta de otras alternativas en el banquillo.

Con el inicio de la segunda mitad el panorama cambió por completo. El Atleti se echó atrás, renunciando incluso a salir a la contra. El Madrid empujó y comenzó a llegar con peligro. Vinicius alentaba a la grada y dirigía todas las entradas de los blancos por el costado izquierdo.

Oblak evitó el gol de Benzema con una mano espectacular. Vinicius, en el rechace, controló en vez de rematar de primeras. Simeone tenía claro el plan: defenderse hasta el final. Retiró a Morata y colocó a Witsel en el centro de la defensa.

Ancelotti también agitó el árbol. Retiró a Valverde y colocó a Rodrygo en esa banda derecha, manteniendo en el campo a Kroos y Modric. Y según pasaban los minutos, el empuje del Madrid era menor. Incluso Griezmann pudo hacer el segundo en un disparo durísimo, pero Courtois sacó los puños.

Y apareció Rodrygo. Una jugada impresionante, marchándose de todos en la frontal y definiendo con la puntera al palo corto. El Madrid igualaba a falta de diez minutos. El partido se decidiría en el tiempo extra.

Savic fue expulsado por doble amarilla con veinte minutos por disputarse. Y el Madrid, en superioridad, encontró la remontada. Fue, cómo no, Benzema. En un centro de Asensio que no remató nadie, el galo apareció en el segundo palo para superar a Oblak. El Atleti no se iba a rendir a pesar de estar con diez. Fue superior en la segunda parte, con varias llegadas que hicieron temblar al Bernabéu. Pero el Madrid mató a la contra. Vinicius hizo el tercero y último. Los blancos estarán en semifinales.