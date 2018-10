Benzema responde a Le Graet: "Le pido que me olvide y me deje tranquilo"

El madridista Karim Benzema pidió al presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noël Le Graët, que le "olvide" y le deje "tranquilo", después de que este considerara que las puertas de la selección están cerradas de forma definitiva para el delantero.

"Señor Le Graët, le pido que me olvide y me deje tranquilo, por favor. Francia es campeona del mundo y eso es lo esencial, el resto son nimiedades. Gracias. #LeGraet #YaBasta #DameUnRespiro @equipedefrance", dijo el jugador en Twitter. Benzema está ausente del combinado nacional desde que en 2015 fue implicado en un caso de presunto chantaje a Mathieu Valbuena.

Monsieur Le Graët, je vous demande de m’oublier et de me laisser tranquille svp. La France est championne du monde et là est l’essentiel, le reste n’est que futilité. Merci. #LeGraet #CaSuffit #GiveMeABreak

@equipedefrance