Karim Benzema es ese delantero que también es mediapunta, extremo e incluso mediocentro. Lo hace todo. Lo demostró ante el Shakhtar en su mejor partido en lo que va de año. Y no necesitó el gol para dejar su particular 'masterclass'. Ya se encargaron sus compañeros Vinicius Jr y Rodrygo Goes en marcar para sumar otra victoria en Europa (2-1).

Benzema volvió ante Osasuna de su lesión, pero todavía no estaba preparado para dar su mejor versión. Sí fue así ante el Shakhtar en una noche plácida europea para el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Los primeros 40 minutos de encuentro fueron un auténtico espectáculo.

Ataques, combinaciones... y goles. Primero Rodrygo, que vive una historia de amor con esta competición. Disparó desde la frontal, tocó el guardameta Trubin y la pelota se acabó colando en la red. Era su undécimo tanto en la Champions.

Vinicius finalizó una jugada perfecta de los blancos. Todos sus atacantes tocando al primer toque. De Valverde a Benzema. De Benzema a Rodrygo. De Rodrygo a Vinicius. Y Vinicius directo a la red. Era el mejor Madrid ofensivo de los últimos tiempos. Aunque las buenas noticias se vieron truncadas por el despertar ucraniano.

En la primera aproximación del Shakhtar, Zubkov superó a Lunin con un remate con la espinilla. Carlo Ancelotti gritaba en la banda, regañando a un centro del campo que ni mucho menos estuvo intenso en el inicio de la jugada. Los ucranianos se marchaban sólo un gol por debajo a pesar de haber sido muy inferior.

Pero no se iban a rendir. De hecho, tuvieron la oportunidad de igualar el choque en una galopada de Mudryk. Alaba metió la bota y Lunin acabó atajando el disparo del atacando del Shakhtar. Nada tenía que ver el juego con el del inicio, aunque el Madrid seguía tocando con mucha soltura en campo rival.

No remató el marcador el cuadro de Ancelotti a pesar de los muchos disparos que tuvo. Un 2-1 corto que no reflejó la enorme superioridad. Y los blancos caminan con paso firme en esta fase de grupos de la Champions: tres victorias en tres partidos y liderato del Grupo F de manera muy destacada.