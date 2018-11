Benzema: "Cristiano ya no está para meter los goles, me toca a mí"

Karim Benzema, delantero del Real Madrid, afirmó que con la salida del club blanco de Cristiano Ronaldo, el máximo goleador de la historia de la entidad presidida por Florentino Pérez, tiene que coger el testigo del jugador portugués e intentar anotar más tantos.

"Siempre siento un poco más (de responsabilidad) porque antes teníamos a Cristiano. Ahora no está para meter los goles. Entonces me toca a mí. Estoy muy motivado y preparado para eso", aseguró en La Tertulia Magazine de Real Madrid Televisión. Además, cuestionado por si 35 es una cifra que le gusta como número de goles en una temporada, Benzema reconoció que le gusta esa cifra y agregó que va a intentar acertar en las porterías contrarias porque, de ese modo, es más posible que lleguen más títulos.

Ramos, "un ejemplo para todos"

"Me siento muy bien en este club y en el equipo. En el campo siempre estoy feliz y marcar goles y dar asistencias me pone contento. Me encuentro muy bien y se nota en el campo. Estoy fuerte, motivado y con mucha ambición. Es un año muy importante para todos. Ahora mismo estamos bien, jugamos como equipo y tenemos esa suerte de meter más goles que antes", indicó. Benzema reconoció que siempre le "piden más" porque el Real Madrid es el mejor club del mundo.

Por eso, todos, declaró, le piden "más al delantero", tanto goles como asistencias: "eso me motiva a hacer un gran año". Cuestionado por qué es para él ser uno de los capitanes del Real Madrid, señaló que tiene "muchos significados" y se refirió a Sergio Ramos como un líder: "Es nuestro capitán y un gran defensor. También mete goles. Para mí es un ejemplo para todos".

La aportación de Bale

Sobre Santiago Hernán Solari, sustituto de Julen Lopetegui en el banquillo del Real Madrid, dijo que "sabe mucho de fútbol" y que le gusta su sistema con mucha posesión y ataques rápidos. "Es un entrenador muy bueno para nosotros. Ahora estamos muy bien y vamos a continuar", declaró. Respecto a Gareth Bale, señaló que es un jugador formidable que tiene una velocidad "increíble" y un disparo "muy bueno".

"Cuando físicamente está bien, nos da muchísimo. Es muy bueno. Con confianza, como todos, está mucho mejor", añadió. Por último, habló sobre Vinícius Junior y declaró que es un jugador "joven pero muy bueno" y aclaró que tiene que esperar un poco para tener "más experiencia". Aún así, dejó claro que para él es un "crack" que sabe mucho de fútbol.