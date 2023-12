Se sabía que era bueno. Que era muy bueno. Que podía ser muy, muy bueno. Sí, pero es que ya es muy, muy bueno. Ya es un jugador top. Ya es uno de los mejores mediocentros del mundo. Exacto, es Jude Bellingham. Es el inglés del Real Madrid. Es un jugador que, con solo 20 años, se ha convertido en el gran líder del equipo con más Champions League de toda la historia.

Porque él no entiende qué es eso de la presión. Él entiende de motivación. De superación. Y de mejorar día tras día su fútbol para hacer mejores a los que están a su alrededor. Es justo lo que está haciendo, lo que se esperaba que hiciera pero no a este nivel. Pero este que también está aportando algo que no era tan esperado.

Trece goles en 17 partidos de Liga

Es un llegador. Lo era en el Borussia Dortmund y lo es con Inglaterra. Pero pocos habrían apostado por el hecho de que a estas alturas iba a ser el Pichichi de LaLiga. Porque tras 17 partidos de torneo suma 13 dianas. Prácticamente sale a una por encuentro, teniendo en cuenta que se ha perdido alguno por lesión. Es, simplemente, imparable.

No sabes por dónde va a aparecer. No sabes cuándo ya en su mente se está cocinando una ocasión de peligro. Y es que lo mismo coge el balón en mediocampo y a los 10 segundos ya está celebrando un gol. Bien lo saben en el Villarreal.

La jugada del 1-0 la empezó a él. Cogió el cuero en línea de medios, se la puso a Lucas Vázquez en la derecha y cuando el gallego centró él ya estaba listo y en posición para cabecear.

Directo a la red. Directo a poner en ventaja al Real Madrid. Directo a dirigir una nueva victoria tras abrir la lata ante el equipo amarillo. Rodrygo, gol antes del descanso.

Preocupación Alaba

Tras él, y a pesar de la diana de Morales, poca reacción hubo en el equipo de Castellón. No lo permitió Brahim. No lo permitió Modric. No lo permitió un Real Madrid que cerró con goleada su partido para dormir líder de LaLiga.

Lo peor, la lesión de David Alaba. El austríaco se rompió en el minuto 33 tras un mal giro en su rodilla izquierda y pinta más bien feo todo. A ver en qué queda.

A expensas de lo que haga el Girona, el Real Madrid es primero con 42 puntos a uno del cuadro de Michel. El Barça, a siete; el Atleti, a ocho.