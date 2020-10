La duda de Ronald Koeman es Antoine Griezmann. El francés está que no está y no tiene del todo claro ser titular a pesar de ni haberlo sido ante el Ferencvaros en la Champions League. Dependerá del holandés, pero Pedri y Trincao, y Coutinho, vienen muy fuertes. El canario y el luso cada vez golpean más la puerta del once en un gran partido.