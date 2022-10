Un año después ha vuelto a ocurrir. Otra vez con Xavi Hernández en el banquillo. El Barcelona queda eliminado de la Champions League a las primeras de cambio. En la fase de grupos. Aunque en circunstancias muy diferentes a las del año pasado. Esta vez Xavi sí ha entrenado al equipo en toda esta frase de grupos.

Porque este Barça se ha gastado más de 200 millones de euros en fichajes precisamente para volver a estar entre los mejores después de la salida de Leo Messi. Pero no ha sido así. Las famosas palancas no evitaron el desastre. Tampoco el fichaje del goleador Robert Lewandowski.

Necesitaba el cuadro azulgrana un milagro del Viktoria Plzen en Milán. No lo hubo. El Inter de Milán ganó con contundencia. Serán los italianos los que acompañen al Bayern Munich en octavos de final.

Y es que el Barça no ha ganado ninguno de los partidos ante el Inter. También perdió en Múnich, dejando una buena imagen pero no materializando las ocasiones. No se puede perdonar en Europa.

Precisamente ante el Bayern se enfrenta el Barça en la noche de este miércoles en el Camp Nou, en la penúltima jornada. Pero ya sin nada en juego para los culés. La Europa League, otra vez, es el destino de este equipo.

"Lucharemos como leones estemos en la competición que estemos...", dijo Xavi la última jornada de la Copa de Europa. Ahora a disputar eliminatorias ante equipos de la Europa League y a intentar evitar la catástrofe del año pasado ante el Eintracht de Frankfurt.

El Inter arrasa

Al descanso ya todo estaba decidido. El Inter hacía los deberes y ganaba por dos goles de diferencia (2-0) gracias a los tantos de Mjitarian y de Edin Dzeko. Pero la goleada iría a más.

Dzeko volvió a mojar en la segunda mitad y Lukaku sentenció. Era el remate del encuentro y de la clasificación de los italianos. La fiesta en San Siro era total. Volverán a pelear con los mejores equipos del viejo continente.