Bale: "No estoy al 100%, he trabajado duro para estar listo, como titular o para jugar en algún momento"

RECONOCE QUE HA HECHO UNA GRAN TEMPORADA

Gareth Bale es uno de los grandes protagonistas de la final de la Champions. Primero porque será en su Gales natal, un partido especial para el jugador blanco, y segundo porque su presencia en el once titular está puesta en duda después de su largo periodo de baja. "No estoy al 100%, he trabajado duro para estar", afirma Bale, que también elogia a Isco.