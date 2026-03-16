El baile de Jota Jordi en 'El Chiringuito' al puro estilo Joan Laporta

Así fue el baile de Jota Jordi después de que Joan Laporta ganara las elecciones del FC Barcelona con un 68% de los votos.

Joan Laporta arrasa en las elecciones a la presidencia del Barça. Ha resultado ganador con el 68%, con un 29,78% para Víctor Font. Y en 'El Chiringuito', Jota Jordi imitó el baile viral que hizo el ahora presidente al conocer los primeros sondeos a pie de urna este domingo.

Un total de 48.480 socios han participado, el 42% del total. Laporta será el presidente cinco años más.

"Este resultado es contundente y nos da mucha fuerza, tanto que nos hace imparables. No nos parará nadie. Es un apoyo a la obra que hemos hecho y nos da fuerzas para seguir: acabar Spotify Camp Nou, el nuevo Palau, seguir fortaleciendo este equipo, con Flick en el campo y Deco en los despachos", dijo el presidente en su discurso.

Font, por su parte, felicitó a Laporta: "Quiero felicitar a Joan Laporta por una victoria incontestable en las urnas. Quiero dar las gracias a todos los socios que se han movilizado. Eso demuestra que somos el mejor club del mundo. Y también a todos los que han dado confianza a la candidatura del cambio".

"Es más que obvio que no hemos conseguido los resultados que esperábamos y podéis entender que estemos decepcionados", lamentó Font.