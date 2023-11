Cesc Fábregas está a horas de debutar como entrenador profesional. El exfutbolista de equipos como Arsenal, Chelsea o Barça, campeón de Europa y del mundo con España, se sentará en el banquillo del Como tras hacerse con las riendas de un equipo que viene de sumar siete de los últimos nueve puntos.

En una entrevista en 'La Gazzetta dello Sport', Cesc se mostró seguro de poder llevar al equipo a la élite del fútbol italiano.

"El objetivo es subir a la Serie A, y es lo que vamos a intentar lograr", cuenta.

Ahí también deja clara cuál es la idea de fútbol que quiere que hagan los italianos: "Quiero un equipo que ataque, y que gane".

En la séptima plaza, y a dos puntos del tercero, el Como anuncio contra todo pronóstico el despido de Longo y la contratación de Cesc.

"No me lo esperaba. No sabía nada. Un día me pasará a mí también. Me lo dijo Mourinho, que no eres un verdadero entrenador hasta que te despiden", cuenta.

Eso sí, él deja claro que de momento es un interino: "Estaré 30 días y ya veremos. Conozco bien a los jugadores, y hemos de ir paso a paso".