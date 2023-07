Cesc Fábregas dice adiós al fútbol. El jugador, en la memoria de todos con ese penalti en los cuartos de la Eurocopa de 2008 ante Italia, ha decidido retirarse después de una temporada en el Como de la Serie B de Italia. Desde su debut, hasta el día de hoy, han pasado 21 temporadas de fútbol profesional por sus botas.

Así lo ha confirmado el mediocentro, en un texto que ha compartido en redes sociales.

"Después de 21 temporadas como jugador profesional ha llegado el momento de colgar las botas", empieza el texto.

Y sigue: "No olvidaré mis primeros días en el Arenys, el Mataró, el Barça, el Arsenal, la vuelta al Barça, el Chelsea, el Mónaco y el Como".

"He levantado un Mundial, dos Eurocopas..."

"He levantado el Mundial, dos Eurocopas, ganado todo en Inglaterra y España y casi todos los trofeos europeos. Ha sido un viaje imposible de olvidar", dice.

Luego, los agradecimientos: "A todos los que me habéis ayudado, mis compañeros, entrenadores, directores, presidentes, dueños, fans, a mi agente... gracias de corazón. A los oponentes, gracias por hacerme más fuerte. Y a toda mi familia, desde mis padres y mi hermana hasta mi mujer y mis hijos".

"He vivido experiencias a las que nunca pensé que me acercaría, ni en un millón de años. He aprendido tres idiomas, y eso me ha hecho más compasivo y más sabio. Ha valido mucho la pena por todos los grandes recuerdos y amigos que he hecho en el camino", cuenta Cesc.

Empieza el Cesc entrenador

Ahora, un nuevo proyecto: "Empieza un nuevo reto. Me siento feliz de anunciar que voy a cruzar la línea blanca y empezaré a entrenar al equipo B y al Primavera del Como 1907, un club y un proyecto que me ilusionan muchísimo. Este club se ha ganado un huevo en mi corazón desde el primer minuto, y llegó a mí en el momento perfecto de mi carrera. Tras 20 años llenos de sacrificio, dedicación y alegría, solo me queda dar las gracias".

En total, en su carrera deportiva, Cesc Fábregas ha sumado 17 títulos, con más de 350 partidos en Premier y 100 en LaLiga. Con España, 110 internacionalidades... y un Mundial y dos Eurocopas.