España ya está en cuartos de final. Tumbó a Georgia (4-1) y se verá las caras con Alemania el próximo viernes a las 18 horas. El primer duelo de altura de esta Eurocopa. Y Jorge D'Alessandro no es nada optimista de cara al futuro del equipo de Luis de la Fuente.

Así lo dijo en 'El Chiringuito': "Hay algo que no me convence. No veo personalidad. No veo solidez. No me convence la selección. No me convence el entrenador...".

"España veo que está ahí, cae ya y ya se acabó. Somos un equipo normal. No hay madera de campeón", sentencia.