El Atlético recupera el gol y la victoria ante el Alavés para mantener la distancia por LaLiga

No hay dos sin tres dice el refrán, pero por suerte para el Atlético su sequía de cara a puerta no siguió adelante en Mendizorroza. Tras el tropiezo ante el Athletic y el desastre de Turín contra la Juventus, los rojiblancos vuelven al triunfo y al gol contra un Alavés que nada más empezar vio el partido más que complicado. Saúl, Morata, Thomas y un Diego Costa que aparte de marcar se fue lesionado fueron los protagonistas del envite.

El primero de los cuatro tantos llegó a los cinco minutos. Fue el 8 de los de Simeone, cuestionado durante este curso, el que batió a Pacheco. Griezmann se la pasó a Saúl y este, de tiro cruzado, anotó el 0-1 en la cancha vasca. La reacción vitoriana no solo no llegó, sino que lo que sí llegó fue el segundo del Atlético. Diego Costa, con un latigazo desde fuera del área, dejó el partido prácticamente encarrilado para un equipo que si algo tiene de bueno es saber medir los tempos de cada encuentro.

Eso sí, el Alavés bien pudo anotar de no ser por Saúl, que sacó bajo palos un remate de Pina con Oblak completamente batido. Eran los mejores minutos vascos, que tuvo un par de ocasiones más aunque no tan claras como dicha acción a balón parado. Sirvió eso para un despertar rojiblanco antes del descanso, uno del que no regresó Diego Costa. Otra vez, y ya van demasiadas, el 19 no completó un partido por lesión.

Por él entró Lemar. El francés bien pudo irse a la calle en diez minutos por un par de faltas demasiado seguidas en el tiempo. No fue así, y lo que sí que hizo fue meter a Morata un pase espectacular entre líneas para que el punta marcara en el uno contra uno ante Pacheco. Revisó el VAR la acción, pero no vio fuera de juego en el arranque de Álvaro. Sí era 'offside' de Correa una jugada que terminó precisamente con tanto del argentino.

Eran minutos en los que Antoine Griezmann ya no estaba en el campo. Minutos en los que el Atlético disfrutaba con goles en la vuelta del parón de selecciones. Quedaría uno más, en esta ocasión obra de Thomas. El ghanés, como casi siempre, no hizo un gol cualquiera. Se sacó un disparo espectacular desde fuera del área directo a la escuadra al que Pacheco, aunque se estiró, no pudo llegar. Nadie habría podido llegar.

Así pues, el Atlético vuelve con victoria a una Liga que, a pesar de la gran distancia que les separa con respecto al Barcelona, no quieren dar por perdida. Los vitorianos, por su parte, han perdido su opción de dormir en puestos Champions tras la derrota del Getafe ante el Leganés. El sueño, eso sí, sigue siendo una posibilidad.