El Aston Villa ha prohibido a su plantilla volver a jugar al 'Fantasy Premier League', según informa el medio 'Sky Sports'. El club ha tomado esta decisión tras conocer que un 'bot' filtró en internet que algunos de sus futbolistas no alinearon a Jack Grealish por lesión en la plantilla del juego, cuando el Aston Villa todavía no lo había hecho oficial.

El juego, muy popular en Inglaterra, consiste en hacer un equipo con jugadores de la primera división, que van teniendo una puntuación en función a las actuaciones que lleven a cabo en partidos de la vida real. Por lo que si alineas a un jugador lesionado no obtienes puntos. Hay un mercado ficticio para comprar y vender jugadores, cuyo valor es variable, dependiendo de su estado de forma.

Jack Grealish, jugador del Villa, se perdió el último encuentro de los 'villanos' frente al Leicester City por lesión. Algunos de sus compañeros tenían al futbolista inglés en sus plantillas virtuales y, como ya sabían que no iba a jugar, no lo introdujeron en el once inicial del juego.

Y es que todo se debe a la existencia de un 'bot', que desde una cuenta de Twitter en Noruega va publicando mensajes cada vez que un jugador de la Premier League efectúa algún cambio en su equipo 'Fantasy'. No es la primera vez que este 'bot' desvela la ausencia de un futbolista en un partido antes de que el club lo comunique de manera oficial.

A principios de marzo el jugador del Liverpool, Andy Robertson, quitó a su compañero Sadio Mané en su once inicial antes del partido ante el Brighton. El extremo senegalés no disputó aquel encuentro por lesión. Lo mismo ocurrió con algunos jugadores del Leicester, que vendieron a Jamie Vardy antes de que se conociera que el '9' de los 'foxes' se iba a perder cuatro partidos.