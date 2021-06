Andrea Pirlo ha sido recientemente destituido de la Juventus de Turín. Con él también hacen las maletas su cuerpo técnico, en el que se encontraba Igor Tudor. El exfutbolista croata ha sido segundo entrenador y asistente del italiano durante la temporada.

Tras la destitución de Pirlo, Tudor ha arremetido contra la Juventus al considerar "injusta" su salida tras meter al equipo en puestos de Liga de Campeones y ganar la Copa de Italia. Pero además de cargar contra el conjunto 'bianconero', el balcánico también ha dejado un palo a Pirlo.

"Fue una temporada dura, pero nos clasificamos para la Champions y ganamos la Copa. Aún así, nos echaron. No creo que sea lo correcto. Además, decidí que nunca volveré a ser el asistente de nadie", afirma en el diario croata 'Sportske Novosti', donde también ha explicado cómo empezó todo.

"En la Juve, el que me llama es Pirlo. Había una lista con cinco nombres elaborada por la Juventus y Paratici le dio a elegir a Pirlo. Él me eligió y me llamó, con Nedved al lado, para ofrecerme el puesto de asistente. Lo acepté, porque era la Juve. Él era muy cercano a Baronio y también le escogió, también a un analista y nos puso a todos al mismo nivel. No es justo. Al final, yo soy entrenador", señala Tudor, quien ahora mira nuevos retos.

"Tenía un contrato de dos años, pero no me importa la indemnización. Espero que salgan oportunidades. El Sassuolo sería un sitio bonito, pero está cerrado. Como el Verona, con Juric, que hizo un gran trabajo", concluye.