Las grandes estrellas de fútbol están preparadas para recibir los Best FIFA Footlball Awards 2021. Como cada año, solo algunos afortunados podrán presumir de tener uno de estos galardones que recompensan los méritos y logros conseguidos durante la temporada pasada.

La gala virtual que se celebra hoy, lunes 17 de enero a las 19.00 horas, se llevará a cabo en la sede de la FIFA en Zúrich y no contará con la presencia de los nominados, quienes la seguirán de forma online. Al igual que el año pasado, la ausencia se debe a las restricciones provocadas por la pandemia y se retransmitirá en forma de programa de televisión.

Reshmin Chowdhury y Jermaine Jenas serán los encargados de dirigir la ceremonia y dar paso a cada uno de los once premios que se entregan en este evento. En concreto, para la periodista deportiva y presentadora de deportes que trabaja en BT Sport, talkSPORT y la BBC, no es algo nuevo. Reshmin Chowdhury también fue anfitriona en el The Best FIFA Football Awards 2020 y actuó como presentadora en la alfombra verde de la edición de 2018 de los premios en Londres.

Por otro lado, Jermaine Jenas tiene un gran recorrido en este ámbito del deporte, es uno de los futbolistas más conocidos de Inglaterra. A lo largo de su carrera como jugador, compitió en la Premier League y disputó 21 partidos con la selección inglesa, sin embargo, desde que se retiró ha vivido pegado al juego, pero desde otro campo: como comentarista en la BBC Y BT Sport.

¿Cómo ver la gala The Best FIFA 2021?

El evento podrá seguirse en directo a través del canal oficial de la la FIFA en Youtube. Además, también será retransmitido en el canal de AtresMedia MEGA a partir de las 18:30 horas y podrás seguir la gala The Best 2021 en la web de laSexta.com.

Además, el programa estará amenizado por las aportaciones y comentarios de expertos en fútbol como Paco Buyo, Lobo Carrasco, Tomás Roncero y José Antonio Martín ‘Petón’. Estos serán los encargados de acompañar al presentador e informar a los telespectadores sobre anécdotas y antiguos logros acerca de los nominados.

¿Cuáles son los nominados y qué categorías hay?

Aunque seguimos sufriendo las graves consecuencias de la pandemia, la FIFA ha recalcado la importancia de celebrar este evento y poder entregar estos premios a los jugadores protagonistas. Se repartirán once premios, pero los más importantes están relacionados con el mejor jugador, la mejor jugadora, el mejor entrenador de fútbol masculino y el mejor entrenador de fútbol femenino.

Además de estos, también hay otros: el 'The Best' al mejor portero y a la mejor arquera, el premio al 'Fair Play', el premio Puskás al mejor gol del año, el premio a la afición y se establecerán los mejores onces tanto masculino como femenino. A continuación te mostramos una lista con los tres finalistas de cada premio:

Premio a la mejor jugadora

Jennifer Hermoso (España / FC Barcelona)

Sam Kerr (Australia / Chelsea FC Women)

Alexia Putellas (España / FC Barcelona)

Premio al mejor jugador

Robert Lewandowski (Polonia / FC Bayern München)

Lionel Messi (Argentina / FC Barcelona / Paris Saint-Germain)

Mohamed Salah (Egipto / Liverpool FC)

Premio a la mejor guardameta:

Ann-Katrin Berger (Alemania / Chelsea FC Women)

Christiane Endler (Chile / Paris Saint-Germain / Olympique Lyonnais)

Stephanie Lynn Marie Labbé (Canadá / FC Rosengård / Paris Saint-Germain)

Premio al mejor guardameta:

Gianluigi Donnarumma (Italia / AC Milan / Paris Saint-Germain)

Édouard Mendy (Senegal / Chelsea FC)

Manuel Neuer (Alemania / FC Bayern München)

Premio al mejor entrenador de fútbol femenino:

Lluís Cortés (España / FC Barcelona)

Emma Hayes (Inglaterra / Chelsea FC Women)

Sarina Wiegman (Países Bajos / selección de los Países Bajos /selección de Inglaterra)

Premio al mejor entrenador de fútbol masculino:

Pep Guardiola (España / Manchester City FC)

Roberto Mancini (Italia / selección de Italia)

Thomas Tuchel (Alemania / Chelsea FC)

Premio Puskás

Érik Lamela (ARG) – Arsenal FC – Tottenham Hotspur FC [Premier League] (14 de marzo de 2021)

Patrik Schick (CZE) – República Checa – Escocia [Eurocopa de la UEFA 2020] (14 de junio de 2021)

Mehdi Taremi (IRN) – Chelsea FC – FC Porto [Liga de Campeones de la UEFA] (13 de abril de 2021)

Premio Fair Play

Denmark National Team / Danish Medical Team and Staff

Claudio Ranieri

Scott Brown

Premio a la Afición: