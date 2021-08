Con miles de aficionados en los alrededores del Parque de los Príncipes, Leo Messi llegó a su nueva casa a eso de las 11 de la mañana. La locura era total. Su fichaje, una realidad.

Messi fue presentado como jugador del PSG en la mañana de este miércoles y lo hizo con un mensaje ambicioso, siempre con la Champions League entre ceja y ceja. Lo dijo en el Barça y ahora lo repite en París: su objetivo es ser campeón de Europa.

"Vengo a ayudar. A dar el máximo. Con más ganas que nunca. Mi objetivo es poder levantar otra Champions y vine al lugar ideal para poder conseguirlo", dijo el argentino, que llevará el número 30 a la espalda.

El argentino admitió que "tener el mejor equipo" no es sinónimo de éxito: "Esto es fútbol y los pequeños detalles te pueden dejar fuera". "Es una competición donde están los mejores (sobre la Champions). No sé qué hace falta para ganarla. Hay que ser un grupo fuerte, unido. Después también hace falta suerte. No siempre gana el mejor".

Con Neymar y quién sabe si con Kylian Mbappé, Messi se une al proyecto más poderoso de Europa: "El PSG ha hecho grandes fichajes y ya tenía algunos de los mejores. Estoy muy ilusionado".