Así ha cambiado Cristiano su forma de afrontar una derrota: "En el Real Madrid fallaba y me encerraba en mi habitación"

Cristiano Ronaldo es uno de los más grandes competidores de la historia del fútbol. Uno de los futbolistas con más espíritu competitivo que ha habido en el balompié. El luso ha compartido palabras con Edu Aguirre en 'Los amigos de Edu', para desvelar qué es lo que ha cambiado entre el Cristiano de los comienzos y el de ahora... en caso de perder un partido.

"La rabia de perder está, pero lo de no aceptarlo es menor. Todo lo que pasa en el campo, que se quede en el campo. No puedo llegar a casa con mi familia con mis problemas. No es justo", cuenta.

Y es algo que ha ido cambiando: "En el Real Madrid fallaba un penalti y me encerraba en la habitación. No me permitía fallar. Hablaba conmigo mismo, solo, con la luz apagada. Me acostaba sin cenar. Visualizas todo y estás de mala hostia".