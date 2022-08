El 5 de agosto de 2021 será una fecha que los aficionados culés jamás olvidarán. Ese día la mayor leyenda del barcelonismo y ganador de seis Balones de Oro, Leo Messi, abandonaba la entidad culé tras toda una vida en el club debido a los problemas económicos del Barça. El argentino puso rumbo al PSG en una temporada que no ha sido la mejor para él y no se descarta que vuelva a la Ciudad Condal en 2023.

El ex del Barça tuvo una primera temporada en París algo discreta, marcando seis goles y regalando 15 asistencias en 26 partidos en la liga francesa. En Champions marcó cinco goles en siete partidos. A pesar de ello, ganó el Balón de Oro en 2021, aunque fue por sus méritos en la última temporada con el Barça.

Messi firmó un contrato de dos años con el PSG, quedando libre el año que viene en caso de que el astro argentina decida no continuar ligado al club parisino. Al quedar libre, el argentino podría volver al Barça, en la que sería su segunda etapa.

La situación económica del equipo hace que parezca poco probable que Messi pueda regresar a las filas del Barça, aunque ni el presidente Joan Laporta ni Xavi Hernández descartan esta posibilidad.

Laporta prometió que Messi seguiría

Cuando Laporta fue nombrado de nuevo presidente del Barça, prometió que Messi seguiría en el equipo, pero el club alegó "problemas económicos y estructurales" e incumpliría el fair-play financiero en caso de inscribir a Messi en La Liga. En aquel entonces, Laporta dijo que no iba a hipotecar el Barça para retener al argentino, que quería quedarse a toda costa.

ÚLTIMA HORA | Leo Messi no seguirá ligado al FC Barcelona — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 5, 2021

A día de hoy, Laporta se ha visto obligado a vender activos del club para obtener dinero que le permita hacer fichajes e inscribir jugadores, además de dar salida a otros jugadores para hacer hueco.

Esto ha provocado que haya mejorado la situación en el club, acometiendo fichajes de primer nivel como Lewandowski, Koundé o Raphinha. Cada día que pasa el optimismo crece en 'Can Barça' y el presidente le abrió las puertas a Messi para la próxima temporada.

Laporta y Xavi quieren que regrese

"Nosotros tenemos una deuda moral con él y ya se verá. Está claro lo que significa Leo para nosotros, pero ahora no es el momento de hablar", comentaba Laporta.

En cuanto a Xavi, este ha sido más directo y no esconde su deseo de que el argentino vuelva a jugar en el Barça. "Me gustaría que la etapa de Messi en el Barça no se hubiese acabado. Creo que se merece una segunda oportunidad. Ojalá", comentaba.

Además, la temporada pasada en la rueda de prensa previa al Clásico dijo lo siguiente: "Mientras yo sea entrenador, como si quiere venir cada día".

Así pues, habrá que esperar al final de la próxima temporada para ver como se desenvuelven los hechos y ver las posibilidades reales sobre una posible segunda etapa de Messi en el Barcelona.