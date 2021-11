Xavi Hernández es nuevo entrenador del Barça. El exfutbolista y mito del Barcelona y de España se sentará en un banquillo que quema y no precisamente poco desde la destitución de Ernesto Valverde. Además de la crisis económica, la deportiva está más que presente en un club que no está dando lo que debe y puede dar esta temporada. Pero Andrés Iniesta, excompañero en la medular culé del de Terrasa, no tiene duda alguna.

"Se ha estado preparando para esto y está capacitado. Encaja perfectamente, eso seguro", dijo en declaraciones en BeIN Sports.

Iniesta sigue: "No es solo por lo que pueda saber sobre la casa o el club. Es que está preparado. Está listo para este reto, y no solo por lo que representase como jugador sino por cómo es de entrenador".

"Está emocionado de poder asumir este reto y se ha preparado para este momento", cuenta Iniesta.

Para terminar, sentencia: "Espero que se den las circunstancias para tener éxito y le deseo toda la suerte del mundo. Le deseo lo mejor, para él y para el Barça".

Xavi Hernández recogerá el testigo de Sergi Barjuan tras los tres encuentros que ha dirigido quien fuese lateral izquierdo del club. Su debut será ante el Espanyol en el Camp Nou, y tiene por delante un exigente calendario que dictará qué puede pasar tanto en LaLiga como en la Champions League.

