Javier Alberola Rojas ha hablado en exclusiva con 'El Chiringuito' sobre su presunta implicación en el 'caso Negreira' por contratar los servicios de Javier Enríquez Romero, hijo del exvicepresidente del CTA.

El colegiado explica que "después" de su ascensp contrató al 'coach' por su experiencia: "Negreira entonces no estaba en el Comité. Se ha querido mezclar mi ascenso con lo otro y es falso".

¿Para qué le contrató?: "Para hablar de las emociones, de cómo te regulas en un partido, cómo aforntas la presión...".

Estas comunicaciones siempre fueron "online" y "jamás" recibió directriz alguna Enríquez Romero ya que, si hubiera sido así, "a los dos segundos cojo el coche y me voy a denunciarlo".

"Cuando empezó el 'caso Negreira' yo estaba haciendo la comunión. No tengo nada que esconder, no he hecho absolutamente nada", añade.