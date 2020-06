Sergio 'Kun' Agüero es la gran estrella del fútbol desde que comenzó la cuarentena por el coronavirus en el mes de marzo. Sus directos en Twitch no dejan indiferente a nadie. Desde jugar a videojuegos a cachondearse de su amigo Leo Messi.

Lo último del argentino ha sido comentar su rivalidad con Fernando Navarro, quien era jugador del Sevilla cuando él militaba en el Atlético de Madrid. Y su historia no tiene desperdicio.

"Qué linda patada esa", empieza el 'Kun' sobre una entrada a Navarro. "Ese ya venía de varios partidos contra el Sevilla, el hijo de mil me agarraba y me pellizcaba. No dije nada al árbitro", explicó el delantero del Manchester City.

"Meses después vamos al partido a Sevilla y lo mismo. Me agarraba de la piel en los corners. Me dolía y yo estaba recaliente", narró Agüero.

Y entonces llegó su 'venganza' en forma de patada. "Y dije 'le voy a pegar una patada pero bien'. Que sienta que no me pellizque más. Me tomó de pelotudo dos partidos. A la tercera me haces lo mismo y te va a pasar esto", explicó.

El argentino mostró una entrada durísima sobre Fernando Navarro y apuntilló: "Toma. ¿Cuál es el problema? Fútbol, ya está. Amarilla. Alguna tenía que darle".